بـ6 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط كبار تجار المخدرات في المحافظات

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، جهودها لمكافحة جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكنت من توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالحشيش بعدة محافظات.

تاجر مخدرات بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" في دائرة مركز شرطة طنطا، وعُثر بحوزته على 15 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

عصابة ترويج الحشيش بالإسكندرية

ألقت الشرطة القبض على عنصرين إجراميين في دائرة قسم شرطة أول العامرية، وضُبط بحوزتهما 45 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما.

تاجر مخدرات بمطروح

نجحت القوات في ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" في دائرة مركز شرطة مطروح، وبحوزته 17 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ6.16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.