إعلان

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية احتفالًا بليلة النصف من شعبان

01:37 م الجمعة 14 فبراير 2025

أكاديمية الشرطة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نظمت كلية الدراسات العليا ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالأكاديمية.

وشارك في الندوة الداعية مصطفى حسني، حيث تناول الحديث عن فضائل الليلة المباركة وأهمية الاستعداد لشهر رمضان الكريم، كما أشاد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، مستشهدًا بذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

وفي ختام الندوة، وجه الداعية الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دورها في تنمية الجوانب المعرفية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة من خلال أحدث النظم والبرامج التدريبية. وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث طرحوا أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدين وعيهم وحرصهم على أداء دورهم في حماية الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكاديمية الشرطة ليلة النصف من شعبان ندوة دينية مصطفى حسني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

باقٍ 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025