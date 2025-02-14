أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية احتفالًا بليلة النصف من شعبان

كتب- علاء عمران:

نظمت كلية الدراسات العليا ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالأكاديمية.

وشارك في الندوة الداعية مصطفى حسني، حيث تناول الحديث عن فضائل الليلة المباركة وأهمية الاستعداد لشهر رمضان الكريم، كما أشاد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، مستشهدًا بذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

وفي ختام الندوة، وجه الداعية الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دورها في تنمية الجوانب المعرفية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة من خلال أحدث النظم والبرامج التدريبية. وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث طرحوا أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدين وعيهم وحرصهم على أداء دورهم في حماية الوطن.