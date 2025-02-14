ضبط سائق توك توك اعتدى على زوجته فأرشدت عن تجارته المشبوهة في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تستغيث بعد تعرضها للاعتداء من زوجها، مما دفعها إلى مغادرة منزلها.

بالفحص، تبين أن السيدة المعنية ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، ولها معلومات جنائية، وكانت بصحبة أحد أطفالها. وصرحت بأنها تعرضت للضرب المبرح من قِبل زوجها، وهو سائق توك توك له سجل جنائي، وذلك عقب خروجه من السجن، ما تسبب في إصابتها بسحجات وكدمات. كما أفادت بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، ما دفعها إلى مغادرة المنزل.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الزوج، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الأيس وهاتف محمول. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات أسرية، كما اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.