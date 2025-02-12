المرور يضبط 47 ألف مخالفة خلال 24 ساعة.. السرعة الزائدة تتصدر القائمة

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية بمختلف المحافظات، ما أسفر عن تسجيل 47,357 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة فقط.

وجاءت أبرز المخالفات المضبوطة كالتالي: 838 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و32,505 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و999 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، و24 مخالفة شروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.