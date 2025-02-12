إعلان

المرور يضبط 47 ألف مخالفة خلال 24 ساعة.. السرعة الزائدة تتصدر القائمة

02:18 م الأربعاء 12 فبراير 2025

حملات مرورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية بمختلف المحافظات، ما أسفر عن تسجيل 47,357 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة فقط.

وجاءت أبرز المخالفات المضبوطة كالتالي: 838 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و32,505 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و999 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، و24 مخالفة شروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية السرعة الزائدة المخالفات المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا