ارتكبوا 5 جرائم.. سقوط حرامية أغطية بالوعات الصرف الصحي في بني سويف

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن بني سويف، في ضبط تشكيل عصابي مكون من (عامل خردة، وعاطل) تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بأسلوب "الخلع".

وتم ضبطهما وبحوزتهما (غطاء صرف صحي، وعتلة حديدية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأقرا ببيع المسروقات لعميلهما سيئ النية (عامل خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، حيث تم ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.