إعلان

ارتكبوا 5 جرائم.. سقوط حرامية أغطية بالوعات الصرف الصحي في بني سويف

11:23 ص السبت 01 فبراير 2025

سقوط حرامية أغطية بالوعات الصرف الصحي في بني سويف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن بني سويف، في ضبط تشكيل عصابي مكون من (عامل خردة، وعاطل) تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بأسلوب "الخلع".

وتم ضبطهما وبحوزتهما (غطاء صرف صحي، وعتلة حديدية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأقرا ببيع المسروقات لعميلهما سيئ النية (عامل خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، حيث تم ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع الأمن العام حرامية أغطية بالوعات سقوط حرامية مديرية أمن بني سويف ضبط تشكيل عصابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة

إعلان

إعلان