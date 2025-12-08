ترأس المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 8 و9 ديسمبر، بحضور السفير الدكتور حسين هنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسيدة آنا براتس، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ومساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي بداية الاجتماع دعا وزير العدل الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح القضاة الأربعة شهداء الواجب، وقراءة الفاتحة لهم، مستهلًا كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجّهًا التحية لجامعة الدول العربية لاستضافتها الاجتماع، وللجنة الدولية للصليب الأحمر لمشاركتها المخلصة في دعم الجهود الدولية لتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني. كما شكر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر لرئاستها المتميزة للاجتماع السابق وجهودها في إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشاد الوزير بما شهدته المنطقة العربية من جهود واسعة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مضيفًا أن مصر قطعت خطوات راسخة في هذا المجال بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين أو المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، مؤكدًا الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، ومساهمتها في إعداد مقترحات تشريعية، وتطوير كوادر متخصصة، وتنظيم دورات وندوات لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وعقب الاجتماع عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية، بدأت مع آنا براتس، حيث ناقشا تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى الأحداث في المنطقة العربية والأوضاع في غزة والسودان.

ثم عقد لقاءين مع الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، والدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وتبادلوا خلال اللقاءين الدروع التذكارية بين الجانبين.

