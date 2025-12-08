بالصور- تشميع مركز جلدية وحجامة يديره شخص ينتحل صفة طبيب بالبحيرة

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة مركزًا للجلدية والحجامة بدون ترخيص، بعد ثبوت أن الشخص القائم عليه ينتحل صفة طبيب ويدّعي تخصصه في الأمراض الجلدية، رغم أنه حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ويباشر إجراءات طبية للمترددين على المركز.

كما تم التحفظ على 15 استمارة لحالات أجريت لها عمليات "الحجامة" داخل المركز، إلى جانب كميات من الأدوية والحقن الطبية وعدد من الأدوات المستخدمة في إجراء الحجامة.

وجرى تحريز المضبوطات بمعرفة هيئة الدواء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فضلًا عن تشميع المركز فوريًا لحين الانتهاء من التحقيقات.