فايننشال تايمز: استبعاد توني بلير من قائمة عضوية مجلس السلام بغزة

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة، استبعاد توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة.



وقالت فايننشال تايمز في تقرير لها الاثنين، إن استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام بغزة، جاء بعد اعتراض دول عربية وإسلامية.



وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني السابق، لـ"فايننشال تايمز" أن توني بلير لن يكون عضوا في مجلس السلام.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم رفض بلير بسبب تضرر سمعته في الشرق الأوسط نتيجة دعمه القوي للغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من تهميش الفلسطينيين في المقترح المقدم.



ويعد توني بلير الشخصية الوحيدة التي تم الكشف عنها كعضو في مجلس إدارة قطاع غزة، ضمن خطة ترامب المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.