إعلان

فايننشال تايمز: استبعاد توني بلير من قائمة عضوية مجلس السلام بغزة

كتب-عبدالله محمود:

08:50 م 08/12/2025

توني بلير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة، استبعاد توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة.


وقالت فايننشال تايمز في تقرير لها الاثنين، إن استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام بغزة، جاء بعد اعتراض دول عربية وإسلامية.


وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني السابق، لـ"فايننشال تايمز" أن توني بلير لن يكون عضوا في مجلس السلام.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم رفض بلير بسبب تضرر سمعته في الشرق الأوسط نتيجة دعمه القوي للغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من تهميش الفلسطينيين في المقترح المقدم.


ويعد توني بلير الشخصية الوحيدة التي تم الكشف عنها كعضو في مجلس إدارة قطاع غزة، ضمن خطة ترامب المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توني بلير ايننشال تايمز ضوية مجلس السلام زة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة