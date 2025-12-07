رئيس النيابة الإدارية يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى مقر مجلس الشيوخ، حيث التقى المستشار عصام الدين فريد لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن رئيس الهيئة كان بصحبته وفد رفيع المستوى ضم: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي – الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم كل من اللواء أ.ح أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد – وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبدالغني – الأمين العام للمجلس.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به مجلس الشيوخ، متمنيًا للمستشار عصام الدين فريد التوفيق في مهام منصبه بما يخدم مصالح الوطن.

من جانبه، قدّم المستشار عصام الدين فريد شكره للمستشار محمد الشناوي على الزيارة والتهنئة، مؤكدًا متانة العلاقة بين النيابة الإدارية ومجلس الشيوخ، وما تقوم عليه من تعاون واحترام متبادل يعزز سيادة القانون ويدعم مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يرسّخ تكامل الأدوار ويدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.

