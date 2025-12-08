9 توصيات لمنتدى لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية

استضافت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة. وقد جاء المنتدى ليؤكد عمق الدعم السياسي والدبلوماسي والأكاديمي من القيادات العليا في الجانبين، وليضع أسسًا جديدة للتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية.



وجاءت أبرز التوصيات :



- إرساء فضاء أكاديمي عربي–روسي مشترك يبدأ إطلاقه التدريجي في يناير 2026، بهدف الانتقال من الحوار إلى التكامل العملي في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.



- إطلاق محاور بحثية مشتركة تقودها جامعات عربية وروسية، تركز على مشاريع تطبيقية ومنح بحثية ومخرجات علمية مؤثرة، في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الفضاء والاستشعار عن بعد، والطاقة المستدامة.



- إنشاء مركز التميز العربي–الروسي للتعليم والبحث العلمي ليكون مظلة مؤسسية للمحاور البحثية، وداعمًا للمختبرات المشتركة وبرامج الدكتوراه المزدوجة، إضافة إلى منصات افتراضية للتدريب والابتكار.



- التوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة والمزدوجة خاصة في الدراسات العليا، مع تعزيز الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية وتوحيد أنظمة تحويل الساعات المعتمدة.



- تعزيز التعاون في التحول الرقمي والعلم المفتوح عبر تطوير البنية التحتية البحثية وإدارة البيانات والمنصات الأكاديمية، بما يرفع من الحضور العالمي للإنتاج العلمي العربي–الروسي.



- بناء القدرات المؤسسية للجامعات العربية في مجالات الحوكمة وضمان الجودة والابتكار والاستعداد الرقمي، بما يضمن استدامة الشراكات.



- الانتقال من التعاون الثنائي إلى التكامل متعدد الأطراف من خلال شبكات واتحادات الجامعات، بما يعزز تعميم التجارب الناجحة وتوسيع الأثر الإقليمي.



- المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة لضمان مساهمة التعاون الأكاديمي في مواجهة التحديات المجتمعية المشتركة مثل التعليم، الصحة، الطاقة، الأمن الغذائي، المناخ والتنمية الاقتصادية.



- إنشاء آلية متابعة وتقييم مشتركة لرصد تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية عن التقدم والنتائج في المنتدى المقبل.



