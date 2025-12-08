شاب يروع سيدات أوسيم.. والأمن: مضطرب نفسيا

في أوسيم شمال الجيزة، وبين الأهالي المتجهين إلى أعمالهم ورحلاتهم اليومية، لاحظت بعض السيدات تصرفات غريبة من شاب في الطريق العام. كان يظهر سلوكًا غير لائق ويثير القلق والخوف بين المارة.

تلقت مباحث القسم عدة شكاوى من سكان المنطقة، فبدأت التحقيقات والتحريات الميدانية لتحديد هوية المتهم والتأكد من صحة البلاغات.

وبالفعل، تمكنت الشرطة من ضبط الشاب بعد ثبوت تورطه في التحرش بعدد من السيدات. وكشفت الفحوص الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المجتمع والمارة.

الأجهزة الأمنية أكدت أن سرعة التدخل والتحرك الميداني أسهمت في الحد من وقوع أي حوادث إضافية، مؤكدة أن الشارع عاد آمناً بعد ضبط المتهم، وأن التحقيقات مستمرة مع عرضه على جهات التحقيق المختصة.