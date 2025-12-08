إعلان

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي تفاصيل تسوية مستحقات الخماسي الأجنبي

كتب- محمد خيري:

07:41 م 08/12/2025
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك تفاصيل تسوية مستحقات الخماسي الأجنبي بالفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني برزي قدم تبرعًا ماليًا بقيمة 400 ألف دولار، وذلك لدعم النادي في سداد مستحقات اللاعبين الأجانب المتأخرة.

مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل تسوية مستحقات الخماسي الأجنبي

وأوضح المصدر، سيتم تخصيص هذا المبلغ لتسوية مستحقات كل من الخماسي الأجنبي: محمود بنتايج وخوان بيزيرا وشيكو بانزا وآدم كايد وعدي الدباغ.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص عضو مجلس إدارة الزمالك على دعم استقرار الفريق وتوفير المناخ المناسب للاعبين قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة.

وكان محمود بنتايك أخطر النادي الأبيض عن طريق محاميه بالبدء في إجراءات فسخ العقد بعد تأخر صرف مستحقاته، وهو ما عجل بتحرك الزمالك لإنهاء هذه الأزمة.

