الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة رفات الموتى بمقابر القليوبية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشادة بين بعض الأشخاص بإحدى المقابر بالقليوبية والزعم بفتح بعض المقابر وسرقة رفات الموتى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص بحدوث مشادة بين طرف أول: (أحد الأشخاص) ، وطرف ثان: (شخصان وعامل بالمقابر).

وقرر الأول بإبرامه عقد شراكه مع اثنين من الطرف الثانى بفتح مقبرة ملكه وتقسيمها إلى جزئين عن طريق بناء جدار فاصل وبيع الجزء الأخر إلى أحدهما إلا أنهما قسما المقبرة ونقلا رفات الموتى لأحد جزئيها بمساعدة عامل المقبرة دون إعلانه بذلك.

وبمواجهة الطرف الثانى أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.