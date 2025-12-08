إعلان

الداخلية تنفي وفاة ضابط بسبب تناوله مادة سامة

كتب : مصراوي

07:46 م 08/12/2025

ضابط الشرطة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى من مزاعم بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب تناوله مادة سامة.

وأوضح المصدر أن الضابط كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وتوفى أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات وهو ما يدلل على دأب الجماعة الإرهابية على بث الأخبار المفبركة واختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الرأى العام.

