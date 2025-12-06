مقتل عنصر إجرامي وضبط 820 كيلو مخدرات بـ80 مليون جنيه ببني سويف | صور

نفذت وزارة الداخلية ضربات استباقية لملاحقة تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في عدد من المحافظات، وأسفرت جهود التحريات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة عن تحديد بؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مقتل عنصر جنائي شديد الخطورة سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وسلاح ناري بمحافظة بني سويف، وضبط باقي أفراد البؤر.

وعُثر بحوزتهم على نحو 820 كيلوجرام مواد مخدرة متنوعة تشمل حشيش وشابو وهيدرو وهيروين وأفيون، وأكثر من 1000 قرص مخدر، و37 قطعة سلاح ناري بينها بنادق آلية وبنادق خرطوش وأفراض خرطوش، وطبنجتين، وتُقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 80 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ضمن الحملات المستمرة للوزارة لمكافحة البؤر الإجرامية وحماية الأمن العام.

