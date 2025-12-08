نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة توعوية تسعى لتعزيز حماية الأطفال من الإساءات الجنسية بعنوان: "أنواع الإساءات الجنسية للأطفال.. شخصية المضطرب جنسيًا.. وكيفية المواجهة والعلاج".



أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن حماية الطفل هي البوابة الأولى لبناء مجتمع سليم، وأن هذه الندوة جاءت لتعزيز الوعي داخل البيوت والبيئة التعليمية، بما يساعد على كشف الإيذاء مبكرًا قبل أن يتحول إلى ندبة في نفس صغير لا يستطيع التعبير عمّا يشعر به.



ومن جانبها، شددت الدكتورة حنان سالم على أن قطاع خدمة المجتمع يضع قضايا الطفولة في مقدمة أولوياته، وأن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم الأسرة المصرية وتقديم أدوات معرفية تساعدها في الوقاية والتصدي لأي خطر يهدد الطفل.



حاضر بالندوة الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق.



وأوضح الشرقاوي أن الإساءات الجنسية لا تقتصر على العنف الواضح، بل قد تبدأ بإيذاءات خفية لا ينتبه لها الكبار، مثل اللمس غير المبرر، أو محاولات التقرب المؤذي التي لا يدرك الطفل خطورتها. وأشار إلى أن الأطفال غالبًا يُظهرون إشارات استغاثة غير مباشرة مثل الانطواء المفاجئ، اضطرابات النوم، فقدان الشهية، أو نوبات الغضب غير المفسرة.



واستعرض خلال الندوة كيفية تكوّن شخصية "المضطرب جنسيًا"، موضحًا أنها غالبًا تنشأ من ظروف مركبة كالإهمال أو الحرمان العاطفي أو التعرض السابق لإيذاء نفسي أو بدني، وأن هذا الاضطراب يتكشف عبر أنماط سلوكية متكررة مثل اختراق الخصوصيات، أو ضعف التعاطف، أو السلوك الاستغلالي غير السوي.



وتناول الشرقاوى خطوات المواجهة، مشددًا على أهمية الإستماع للطفل دون تخويف، وتقديم الدعم النفسي قبل أي إجراء آخر، مع ضرورة إشراك المدرسة في الملاحظة المبكرة، وتفعيل خطط حماية واضحة داخل الأسرة. كما عرض نماذج علاجية تعتمد على تعديل السلوك، وتنمية الوعي الجنسي لدى الأطفال، وتعليمهم آليات الدفاع عن الذات بأسلوب يناسب أعمارهم.



