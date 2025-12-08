إعلان

ليلة سقوط دجال العطارين في قبضة الشرطة

كتب : مصراوي

07:44 م 08/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على شخص يزعم قدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب ممارسة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المحلة أول بالغربية أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معالج روحاني مباحث الآداب المحلة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة