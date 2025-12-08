ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على شخص يزعم قدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب ممارسة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المحلة أول بالغربية أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.