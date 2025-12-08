قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق سوق المنصورة | صور

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن اندلاع حريق داخل سوق تجاري ومخزن ملابس بشارع الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة مساء 3 ديسمبر الجاري، والذي نتج عنه احتراق الموقع بالكامل وسقوط عدد من الوفيات والمصابين؛

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن المستشار مصباح حجازي، مدير نيابة المنصورة – القسم الثاني، كلّف فريقًا من أعضاء النيابة ضم: خالد نبيه محمد رئيس النيابة، ونرمين الوفائي رئيس النيابة، والدكتورة ريم لاشين وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة ميدانية لموقع العقار.

ورافق فريق النيابة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بناءً على تكليف النيابة، برئاسة مهندس من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الإدارية، شملت: المراجعة الداخلية والحوكمة، مركز إصدار التراخيص، رخص المحال، التفتيش البيئي، الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، الحماية المدنية، والشئون التجارية لهندسات المنصورة وطلخا.

وكشفت المعاينة عن احتراق الطوابق من الثالث حتى السادس، وتلف الحوائط والدرج وظهور أجزاء من الخرسانة الحديدية، كما تبين خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

واستمع فريق التحقيق إلى أقوال عدد من أصحاب المحال المجاورة وشهود العيان. وقررت النيابة استدعاء أعضاء اللجنة الفنية لسماع أقوالهم وتحديد المسؤوليات في ضوء نتائج الفحص، مع طلب تقرير المعمل الجنائي حول أسباب الحريق، وجارٍ استكمال التحقيقات.

