"بتصورني وأنا نايم".. عتاب ينتهي بجريمة قتل في العمرانية

كتب : محمد شعبان

08:14 م 08/12/2025

جثة - أرشيفية

في العمرانية غرب الجيزة، تحولت لحظات العمل اليومية إلى مأساة صادمة. فرد أمن مسن فقد حياته على يد زميله الذي يصغره بثلاثة عقود بعد مشاجرة نشبت بينهما.

التحقيقات أوضحت أن المجني عليه اعتقد أن زميله صوره أثناء نومه وأرسل الصور إلى رئيسه في العمل، ما أثار غضبه ودفعه للدخول في جدال حاد.

تطورت الكلمات إلىمشاجرة، وجه خلالها المتهم ضربة لرأس المجني عليه. لحظة واحدة كانت كافية لتحول الجدال العادي إلى مأساة، شعر بعدها المتوفي بإعياء شديد وفارق الحياة فورًا.

الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لضبط المتهم فيما تم عرض الجثة على جهات التحقيق لمعرفة التفاصيل الكاملة للواقعة.

