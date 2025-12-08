إعلان

مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم عنيف بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

08:49 م 08/12/2025

حادث تصادم بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم عنيف بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بين كوبري الدومة ونجع العبودي على الطريق الزراعي بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي، بالقرب من كوبري الدومة، وعلي الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات من الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.

