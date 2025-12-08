أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية الحالية، بما فيها الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، جاءت متوافقة مع توقعات الهيئة نتيجة لمنخفض جوي أوروبي شديد البرودة يضرب البلاد.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" قناة صدى البلد، إن الأمطار التي شهدتها محافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم كانت متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة تشهد أيضاً أمطاراً مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأضافت أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، موضحة أن شدة الأمطار ستتزايد خلال الفترة المقبلة لتصل إلى أمطار متوسطة ورعدية، وقد تكون غزيرة في محافظات مطروح والإسكندرية وشمال الدلتا والغربية والشرقية.

وأوضحت غانم أن المناطق الساحلية هي الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي، الذي تسبب أيضاً في اضطراب حركة البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان استمرار الأمطار بشدة متفاوتة من منطقة لأخرى.

كما ذكرت أن هناك احتمالية كبيرة لانتهاء موجة الأمطار والمنخفض الجوي يوم الجمعة المقبلة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، منها، الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة، و الانتباه لتجمعات الأمطار على الطرق ، و ضرورة ارتداء الملابس الشتوية ومتابعة النشرة الجوية باستمرار.