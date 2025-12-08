إعلان

التحريات: خلافات زوجية وراء فيديو خناقة البرلس

كتب : مصراوي

08:17 م 08/12/2025

الطرفان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" وسيدة وابنها وطرف ثان زوجها وشقيقيه جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البرلس؛ بسبب خلافات زوجية بين اثنين من الطرفين تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب واستخدام الطرف الثانى عصا خشبية.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى والتوك التوك، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة خلافات زوجية البرلس كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة