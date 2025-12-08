التحريات: خلافات زوجية وراء فيديو خناقة البرلس

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" وسيدة وابنها وطرف ثان زوجها وشقيقيه جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البرلس؛ بسبب خلافات زوجية بين اثنين من الطرفين تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب واستخدام الطرف الثانى عصا خشبية.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى والتوك التوك، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.