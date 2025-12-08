إعلان

وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي

كتب- محمد عبد الهادي:

06:46 م 08/12/2025
أكد الإيراني فارشيد نوري وكيل اللاعب يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن وفريق العربي القطري، على رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال فارشيد نوري في تصريحات خاصة لمصراوي:" نعم هناك اهتمام بالفعل من النادي الأهلي لضم اللاعب يزن النعيمات".

وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي

وواصل:" الأهلي تواصل بالفعل مع اللاعب ولكن لم يصل عرضًا رسميًا لفريقه حتي الأن، مجرد تواصل فقط".

وعن موقف ناديه من العرض أجاب:" فريق العربي القطري سيكون منفتحا لعرض الأهلي في حال كان كبيرا ولن يمانع في بيعه".

أما عن اهتمام أندية أخري بالاعب قال:" نعم هناك اهتمام من أندية أخري غير الأهلي لضم يزن النعيمات في الدوري الإماراتي والروسي والقبرصي والإيراني".

