بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ جيهان الشماشرجي في سباق الفورمولا 1 بأبوظبي

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار من حضورها فعاليات سباق الفورمولا 1 في أبوظبي بدولة الإمارات.



ونشرت جيهان صورًا لها من حضورها السباق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وأنيقة.



تفاعلت الفنانة مايان السيد والفنانة سلمى أبو ضيف، مع إطلالة جيهان الشماشرجي، كما نالت الصور اعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "أجمل واحدة"، "جميلة أوي"، "قمر البنات"، "منورة الإمارات".



تفاصيل مشاركة جيهان الشماشرجي في فيلم "فرقة الموت"

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.



