ضبط نصاب يروّج أعمال الدجل عبر مقاطع فيديو بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:10 م 03/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالمنيا، بعد تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيامه بالنصب على المواطنين.


اعتمد المتهم على الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، كما روج لنشاطه الإجرامي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه، بالإضافة إلى أدوات الدجل المستخدمة في عمليات النصب.


وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة أعمال الدجل وتصوير مقاطع فيديو وبثها على صفحته لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


تم التحفظ على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



