ضبط تشكيل عصابي متخصص في جلب وإعادة تدوير المخدرات بالشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية لمكافحة جلب وترويج المواد المخدرة، وتمكنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من رصد تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة.

واعتمد المتهمون على جلب كميات من المواد والعقاقير المخدرة وإعادة تدويرها تمهيدًا لترويجها على عملائهم، واتخذوا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

مخدرات بملايين

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 150500 قرص ترامادول مخدر، و3400 قرص لعقار ديكانست، و70 كيلو جرامًا من بودرة الترامادول (مادة سودو إيفدرين)، بالإضافة إلى 380 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في عمليات إعادة التدوير، والمعدات والأدوات اللازمة، و4 سيارات.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 75 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

