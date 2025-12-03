تصوير- محمد معروف:

شهدت دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، الدائرة الوحيدة بالمحافظة ضمن الدوائر الملغاة، إقبالًا لافتًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت، بعد إعادة الانتخابات فيها تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادتها بالكامل.

وشهدت معظم اللجان الانتخابية بدائرة إمبابة خلال الساعات الأولى إقبالًا من الناخبين، مع ملاحظة حضور محدود لكبار السن والسيدات، بينما اختلف الوضع في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، التي شهدت تواجدًا ملحوظًا للناخبين أمام اللجان.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعادت دائرة إمبابة والمنيرة الغربية إلى نقطة الصفر بعد إلغاء جولتها الأولى بسبب مخالفات جسيمة في عمليات الفرز والاقتراع، والتي أثرت على جوهر العملية الانتخابية، في إطار حرص الهيئة على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حق الناخبين.

14 مرشحًا يتنافسون على مقعدين

وتشهد الانتخابات منافسة بين 14 مرشحًا على مقعدين في الدائرة، أبرزهم النائبة نشوى الديب التي انسحبت في أول أيام الجولة الملغاة، والنائب السابق إيهاب الخولي، ومرشح مستقبل الوطن وليد المليجي، إلى جانب أحمد العجوز وأحمد عبد القادر الذين تصدروا الحصر العددي الذي ألغته الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما انطلقت اليوم عملية التصويت في الدوائر الـ19 التي ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها في المرحلة الأولى، بالتزامن مع بدء جولة الإعادة في الدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وكان التصويت بالخارج قد جرى يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى في 11 ديسمبر.

الدوائر الـ19 الملغاة

إمبابة (الجيزة) – قنا وقوص ونجع حمادي وأبوتشت (قنا) – سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا والمنشاة ودار السلام (سوهاج) – دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود (البحيرة) – الرمل أول (الإسكندرية) – الفتح (أسيوط) – الفيوم وإبشواي (الفيوم).

اقرأ أيضا

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري