كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في حادث حريق جراج بدائرة قسم الهرم، أسفر عن اشتعال سيارتين، إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وقررت النيابة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول ظروف الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن قيمة التلفيات الناجمة عن الحريق.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في بطارية الميكروباص، امتد إلى السيارة الملاكي المجاورة، ما أسفر عن تلفيات بالسيارتين.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين اشتعال السيارتين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده في الوقت المناسب، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها السابق.