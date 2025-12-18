ماذا يفعل مجلس الزمالك للرد على التهديد بسحب أرض ميت عقبة؟

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن فرع النادي بميت عقبة لا خوف عليه، وذلك رداً على ما تردد بشأن إمكانية سحب جزء من الأرض بسبب مستحقات مالية متأخرة، لصالح وزارة الأوقاف.

وأوضح المصدر أن النادي ملتزم بسداد الأقساط في موعدها، واصفاً تصريحات أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بشأن سحب الأرض بأنها تثير الاستياء.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة يعمل على عدة جبهات لتدبير الأمور المالية وتحسين دخل النادي، مؤكدًا أن النادي لن يستسلم لأي ملف مالي، بما في ذلك ملف أرض أكتوبر، لكنهم يسيرون وفق الطرق القانونية لحسم الأمور وحلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، كشف عن احتمالية سحب جزء من أرض نادي الزمالك بمقره في ميت عقبة، خلال شهر أغسطس المقبل، حال عدم التزام النادي بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.