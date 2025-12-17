الوطنية للانتخابات: تمكين جميع مندوبي المرشحين بالدخول إلى اللجان

قال القاضي أحمد بنداري، خلال كلمته في المؤتمر الختامي لليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، إن الهيئة سمحت لجميع مندوبي المرشحين بالدخول إلى اللجان الانتخابية.

وتابع بنداري أن الهيئة تلقت شكاوى من الأحزاب بعدم تمكين المندوبين من الدخول، ووجهت الهيئة رؤساء لجان المتابعة في المحافظة بالسماح لجميع مندوبي المرشحين والأحزاب لمتابعة سير العملية الانتخابية وذلك عقب التأكد من هوياتهم وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وانطلق تصويت المصريين بالداخل، في الساعة التاسعة صباحًا، في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ويستمر على مدار يومين.