السيطرة على حريق بعقار في الجمالية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعقار سكني بدائرة قسم الجمالية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما جرت أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال. وأسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

