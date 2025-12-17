إعلان

تفحم مطعم في جسر السويس

كتب : محمد شعبان

09:59 م 17/12/2025

حريق مطعم بجسر السويس

التهمت النيران مطعم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع الإنتاج.

c4fd1bd8-34be-41bb-988a-fda5e290b5ae

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع المأمور، وتبين نشوب حريق بمطعم بالطابق الأرضي لعقار مكون من 12 طابقا بجوار مطحن البن البرازيلي.

حاصرت القوات مصدر النيران ومنعت خطر امتداده إلى المحال التجارية المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

