"ضرب رأسه في الحيط".. خلافات زوجية تنتهي بوفاة محام بالعجوزة

مأساة مؤلمة شهدت شقة بالعجوزة وسط الجيزة بعد مشادة كلامية بين محامٍ وزوجته، انتهت بمصرعه فور ارتطام رأسه بالحائط.

التحريات الأولية لضباط المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المحامي وزوجته بسبب خلافات أسرية. حسب أقوال الزوجة لرئيس المباحث أثناء المشادة قام المحامي برطم رأسه بالحائط "وقع على الأرض مات".

مفتش مباحث الفرقة دفع بفريق من ضباط القسم لفحص محل البلاغ واستجواب الزوجة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"