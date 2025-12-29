وزير الاتصالات: نستهدف إنتاج 15 مليون محمول وبدء التصدير العام المقبل

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العام المقبل يستهدف إنتاج 15 مليون محمول والبدء في التصدير إلى الخارج.



وأوضح طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي أصبح ساحة تنافس بين الدول، في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تزايد الهجمات السيبرانية التي تؤثر على الأمن القومي للدول.



وأشار إلى أن القطاع تجاوز كونه قطاعًا خدميًا ليصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا وقوة استراتيجية للدول.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال لقاء عمرو طلعت، بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل كملحقي الدفاع في السفارات المصرية في الخارج، ضمن "دورة تأهيل عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج" بمعهد دراسات العلوم المخابراتية والأمنية، بحضور محمد صلاح الدين قطط رئيس جهاز الملحقين الحربيين.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية التي تم إطلاقها في عام 2018 تشمل ممكنات الاستراتيجية التي تتمثل في البنية التحتية الرقمية، واعداد الاطار التشريعي الذي يضمن أن تكون التشريعات متوازنة تحمي بيانات المواطنين، وتشجع على الابتكار والإبداع.



وأضاف طلعت أن عدد الكابلات البحرية وصل إلى 21 كابل بحري دولي تمر من خلاله 90% من حركة البيانات المارة بين آسيا وأوروبا وتستفيد أكثر من 60 دولة من شبكة المعلومات الدولية من خلال مصر.