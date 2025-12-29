إعلان

عصابة دولية تبيع ذهب مغشوش بـ30 مليون جنيه في الدقي

كتب : محمد شعبان

08:43 م 29/12/2025

التشكيل العصابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، كشفت أجهزة الأمن عن شبكة دولية تتاجر بالذهب والفضة المغشوشة والأحجار الكريمة في الدقي، وتستدرج ضحاياها بوعود أرباح أسبوعية تصل لمستوى تصاعدي، مقابل استثمارات وهمية.

التشكيل العصابي يضم 15 شخصًا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، أسسوا شركة مزيفة واتخذوا مقرًا رسميًا بالجيزة لعقد لقاءات مع عملائهم، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الإجرامي.

5

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة، وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية لتزوير عيارات الذهب.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذهب مغشوش تشكيل عصابي عصابة دولية الدقي الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد