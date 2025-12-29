عصابة دولية تبيع ذهب مغشوش بـ30 مليون جنيه في الدقي

في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، كشفت أجهزة الأمن عن شبكة دولية تتاجر بالذهب والفضة المغشوشة والأحجار الكريمة في الدقي، وتستدرج ضحاياها بوعود أرباح أسبوعية تصل لمستوى تصاعدي، مقابل استثمارات وهمية.

التشكيل العصابي يضم 15 شخصًا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، أسسوا شركة مزيفة واتخذوا مقرًا رسميًا بالجيزة لعقد لقاءات مع عملائهم، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة، وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية لتزوير عيارات الذهب.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

