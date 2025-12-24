كشف مصدر قضائي بشمال الجيزة الكلية أن حادث انهيار عقار بمنطقة إمبابة أسفر حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن 8 مفقودين أسفل الأنقاض.

وأوضح المصدر القضائي، في تصريح لمصراوي اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قامت بمعاينة مسرح الحادث ومناظرة جثتي المتوفيين، وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري عليهما للتأكد من سبب الوفاة والإصابات، مشيرًا إلى أن الجثتين تم انتشالهما من تحت الأنقاض حتى الآن فقط.

وأشار المصدر إلى أن العقار رقم 37 مكون من أرضي وأربعة طوابق، وكان يقطنه خمس أسر، فيما العقاران المجاوران 33 و35 تعرضا لانهيارات جزئية نتيجة تصدعات وشروخ، ولم يصدر لهما أي قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وأكد المصدر القضائي استمرار فرق الإنقاذ والحماية المدنية في البحث عن المفقودين، بالتعاون مع مسئولي محافظة الجيزة وحى إمبابة، مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة باشرت كافة إجراءات التحقيق، والاستماع لأقوال المصابين، ومتابعة أعمال الإنقاذ، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السكان ومحاسبة أي تقصير محتمل في صيانة العقارات المتهالكة.

