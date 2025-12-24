إعلان

كان يقطنه خمس أسر.. مصدر قضائي يكشف الحصيلة النهائية لضحايا انهيار عقار إمبابة

كتب : صابر المحلاوي

02:00 م 24/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الجيزة يزور مصابي حادث انهيار عقار إمبابة
  • عرض 3 صورة
    انهيار منزلين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر قضائي بشمال الجيزة الكلية أن حادث انهيار عقار بمنطقة إمبابة أسفر حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن 8 مفقودين أسفل الأنقاض.

وأوضح المصدر القضائي، في تصريح لمصراوي اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قامت بمعاينة مسرح الحادث ومناظرة جثتي المتوفيين، وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري عليهما للتأكد من سبب الوفاة والإصابات، مشيرًا إلى أن الجثتين تم انتشالهما من تحت الأنقاض حتى الآن فقط.

وأشار المصدر إلى أن العقار رقم 37 مكون من أرضي وأربعة طوابق، وكان يقطنه خمس أسر، فيما العقاران المجاوران 33 و35 تعرضا لانهيارات جزئية نتيجة تصدعات وشروخ، ولم يصدر لهما أي قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وأكد المصدر القضائي استمرار فرق الإنقاذ والحماية المدنية في البحث عن المفقودين، بالتعاون مع مسئولي محافظة الجيزة وحى إمبابة، مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة باشرت كافة إجراءات التحقيق، والاستماع لأقوال المصابين، ومتابعة أعمال الإنقاذ، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السكان ومحاسبة أي تقصير محتمل في صيانة العقارات المتهالكة.

اقرأ أيضا:

كواليس 6 ساعات من تحقيق النيابة في انهيار عقار إمبابة

لليوم الثاني.. البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار مستمر

أحياء تحت الركام.. إنقاذ مصابين جدد من عقار إمبابة

إخلاء عقار بعد انهيار جزئي لسقف مطبخ وحمام في الزاوية الحمراء

خرجوا في أكياس الموتى.. مأساة أم وأطفالها الأربعة في انهيار عقار إمبابة

مصدر أمني: ارتفاع ضحايا عقار إمبابة المنكوب لـ12 بينهم جثتان

صرخات تحت الركام.. 10 ضحايا تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار

جروح وكدمات.. انتشال 6 أحياء من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

عقار إمبابة المنهار.. فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وإخلاء المنطقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقار إمبابة منطقة إمبابة إمبابة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة