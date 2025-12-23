في لحظات خاطفة، تحول شارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة إلى ساحة قلق وترقب، بعدما انهار عقار سكني بشكل مفاجئ، مخلفًا مشاهد إنسانية قاسية وصيحات استغاثة تحت الأنقاض، وسط سباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

اللواء عمرو طلعت مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال فور تلقيه البلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة انتقل إلى محل البلاغ على رأس قوة أمنية ضمت ضباط المباحث بقيادة العميد محمد ربيع رئيس القطاع ورجال الدفاع المدني بقيادة اللواء محمد عدلي يرافقهم مسؤولو حي إمبابة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث الدقيق عن أي مصابين محتملين لعقار مكون من 3 طوابق.

ومع تزايد المخاوف من امتداد الخطر، جرى إخلاء العقارات المجاورة بالكامل، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل للمباني المحيطة بموقع الانهيار.

وفي إجراء احترازي، فصلت فرق الكهرباء والغاز التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة، لتأمين المكان ومنع أي مخاطر إضافية أثناء عمليات الإنقاذ.

مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة كشفت لـ"مصراوي" حصيلة الضحايا -حتى الآن- مشيرة إلى سقوط 10 أشخاص بينهم 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

حسب المصدر، خضعت حالتان للعلاج في موقع الحادث بينهما أمين شرطة من قوات الدفاع المدني. كما تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة من تحت الأنقاض أودعت ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ولا تزال أعمال البحث ورفع الأنقاض مستمرة، بمشاركة قوات الحماية المدنية، وسط دعوات الأهالي بسلامة المفقودين، وترقب لما ستسفر عنه الساعات القادمة في واحدة من أكثر لحظات إمبابة قسوة.