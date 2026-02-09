اليوم محاكمة 24 متهماً بقضية خلية مدينة نصر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بخلية مدينة نصر.

وكان أمر إحالة المتهمين في القضية قد وجه للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

أما باقي المتهمين، فوجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بينما وُجهت لتهم أخرى تهم تمويل الإرهاب لبعض المتهمين.

اقرأ أيضًا:

تأييد حبس "نهى الدكر" 3 سنوات في قضية الاتجار بالبشر





مهتزة نفسيا تضرب والدتها في الشارع بالإسكندرية



