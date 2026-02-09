محاكمة متهم بخطف وهتك عرض طفلة في بولاق الدكرور اليوم

كتب- مصراوي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة متهم بخطف وهتك عرض طفلة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية في وقت سابق المتهم "أ. ر" إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة خطف وهتك عرض الطفلة "م. أ" التي لم تتجاوز 18 عامًا، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب الجريمة على فترتين زمنيتين مختلفتين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، خلال عام 2025 وبدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، استدرج المجني عليها طواعية مستغلًا وجود علاقة عاطفية بينهما، واصطحبها إلى إحدى الشقق السكنية، حيث تعدى عليها بقصد هتك عرضها.

وأضاف أمر الإحالة أنه بعد مرور فترة زمنية على الواقعة الأولى، عاد المتهم لارتكاب جريمته مرة أخرى، حيث خدع الطفلة وأوهمها بأنه سيقوم بتوصيلها إلى مدرستها، فامتثلت له، ليصطحبها إلى شقته بعيدًا عن أنظار أسرتها، وهناك تعدى عليها كرهًا عنها.

اقرأ أيضًا:

تأييد حبس "نهى الدكر" 3 سنوات في قضية الاتجار بالبشر

مهتزة نفسيا تضرب والدتها في الشارع بالإسكندرية