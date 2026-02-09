إعلان

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل بيبو بطولة "كزبرة"

كتب : معتز عباس

02:00 ص 09/02/2026

بوستر مسلسل بيبو

طرحت منصة "Watch it" البوستر الرسمي لمسلسل "بيبو" المقرر عرضه في رمضان بطولة الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة".

ونشرت منصة "واتش ات"، البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البوستر الرسمي لمسلسل بيبو يُعرض في رمضان 2026 على WATCHIT ".

تصدر البوستر أحمد بحر، سيد رجب ،وليد فواز، وئام مجدي، أحمد سلطان، هالة صدقي، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "بيبو" تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق، بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إنتاج شركة ميديا هب.

مسلسل "بيبو" هو أولى البطولات المطلقة لـ كزبرة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

بوستر مسلسل بيبو

