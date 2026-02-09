كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة سيتشنينوف الروسية عن طريقة فعالة للحفاظ على صحة عظم الفك بعد الخضوع لعمليات خلع الأسنان.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة بأن نتائج الدراسة أظهرت أن أكثر الأساليب موثوقية للحفاظ على حجم العظم بعد خلع الأسنان تتمثل في استخدام مواد ترميمية عظمية حيوانية المنشأ مع أغشية الكولاجين، وأكد الباحثون أن هذا النهج العلاجي يقلل بشكل ملحوظ من فقدان عظم الفك، ويوفر ظروفا مثالية لزراعة الأسنان لاحقا، بحسب موقع لينتا.رو.

وخلال الدراسة، راجع العلماء نتائج أبحاث ودراسات أجريت على مرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، وقارنوا بين مواد مختلفة وضعت في تجاويف الفك مباشرة بعد خلع الأسنان.

وتبين أن استخدام المواد الترميمية العظمية ساهم في تقليل فقدان كتلة عظم الفك مقارنة بالشفاء الطبيعي، كما أن استعمال أغشية الكولاجين في مواضع الجراحة وفر حماية إضافية وساعد في تسريع تجدد الأنسجة.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان العظم بعد خلع الأسنان يمثل تحديا رئيسيا في جراحة الفم، إذ قد ينخفض عرض حواف النتوءات السنخية في الفك بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة خلال الأشهر الأولى، ما يعقد عمليات زراعة الأسنان ويؤثر سلبا على النتائج الوظيفية والجمالية.

كما أوضح العلماء أن المواد الحديثة المصنوعة من فوسفات الكالسيوم أظهرت فعالية مماثلة للمواد الحيوانية في ترميم عظم الفك في بعض الحالات، وقد تشكل بديلا مناسبا للمرضى الذين يفضلون الحلول الخالية من المكونات الحيوانية.