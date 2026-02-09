إعلان

كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟

كتب : مصراوي

04:00 ص 09/02/2026

كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة سيتشنينوف الروسية عن طريقة فعالة للحفاظ على صحة عظم الفك بعد الخضوع لعمليات خلع الأسنان.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة بأن نتائج الدراسة أظهرت أن أكثر الأساليب موثوقية للحفاظ على حجم العظم بعد خلع الأسنان تتمثل في استخدام مواد ترميمية عظمية حيوانية المنشأ مع أغشية الكولاجين، وأكد الباحثون أن هذا النهج العلاجي يقلل بشكل ملحوظ من فقدان عظم الفك، ويوفر ظروفا مثالية لزراعة الأسنان لاحقا، بحسب موقع لينتا.رو.

وخلال الدراسة، راجع العلماء نتائج أبحاث ودراسات أجريت على مرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، وقارنوا بين مواد مختلفة وضعت في تجاويف الفك مباشرة بعد خلع الأسنان.

وتبين أن استخدام المواد الترميمية العظمية ساهم في تقليل فقدان كتلة عظم الفك مقارنة بالشفاء الطبيعي، كما أن استعمال أغشية الكولاجين في مواضع الجراحة وفر حماية إضافية وساعد في تسريع تجدد الأنسجة.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان العظم بعد خلع الأسنان يمثل تحديا رئيسيا في جراحة الفم، إذ قد ينخفض عرض حواف النتوءات السنخية في الفك بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة خلال الأشهر الأولى، ما يعقد عمليات زراعة الأسنان ويؤثر سلبا على النتائج الوظيفية والجمالية.

كما أوضح العلماء أن المواد الحديثة المصنوعة من فوسفات الكالسيوم أظهرت فعالية مماثلة للمواد الحيوانية في ترميم عظم الفك في بعض الحالات، وقد تشكل بديلا مناسبا للمرضى الذين يفضلون الحلول الخالية من المكونات الحيوانية.

خلع الاسنان عظم الفك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
زووم

موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء

أسوشيتد برس: FBI لم يعثر على أدلة تثبت إدارة إبستين شبكة اتجار جنسي لصالح
شئون عربية و دولية

أسوشيتد برس: FBI لم يعثر على أدلة تثبت إدارة إبستين شبكة اتجار جنسي لصالح
بعد إحباط تركيا عملية "بيجر" جديدة.. كيف تحارب إسرائيل خصومها عبر خلايا
شئون عربية و دولية

بعد إحباط تركيا عملية "بيجر" جديدة.. كيف تحارب إسرائيل خصومها عبر خلايا
كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟
نصائح طبية

كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)