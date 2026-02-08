كتب– أحمد العش:

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مصر أمام تعديل وزاري محدود، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لن يؤدي إلى تغيير السياسات العامة للحكومة إذا لم يعتمد على سياسات جديدة فعليًا.

وأشار "الجلاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج" الحكاية"، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجري مقابلات سرية جدًا مع المرشحين للتعديل الوزاري، موضحًا: "عمري ما سمعت في أي مكان أن رئيس وزراء يجري مقابلات بهذا الشكل".

وأضاف، أن الحكومة بحاجة إلى تغيير حقيقي في العلاقة مع المواطن المصري، وأن التغيير يجب أن يكون بالسياسات وليس بالأشخاص.

وتناول رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام الحديث عن دور البرلمان قائلاً: "المفروض المواطن والبرلمان يختار حكومته، وعلينا أن نعرف هل تم محاسبة الحكومة على برنامجها منذ 2018 حتى الآن"، مؤكدًا أن الوزراء غالبًا ما يدينون بالولاء لمن يعينهم، وأن البرلمان الحالي منزوع الدور، وكان يجب أن يكون له دور فعال في متابعة الحكومة.

وأشار الجلاد، إلى تصريح الدكتور مصطفى مدبولي: بأن المواطن بدأ يشعر ببعض التحسن، قائلا: هناك ضرورة للتمييز بين المؤشرات الاقتصادية وما يشعر به المواطن في حياته اليومية، مضيفًا: "دخول رمضان يحمل أزمة مفاجئة في أسعار الدواجن، فهل شعر المواطن بالتحسن الحقيقي؟".

وكشف مجدي الجلاد، عن أبرز التكهنات والأسماء المرتبطة بالتعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر "مدبولي" في تشكيل الحكومة، مع وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية ويرجح أن يتولى هذا المنصب وزير المالية الحالي أحمد كجوك، ويشمل التعديل وزارات: التخطيط، الشباب والرياضة، الإسكان، الثقافة، الاستثمار، قطاع الأعمال، التنمية المحلية، والعدل.

وأشار الجلاد إلى أن هناك اتجاهًا لدمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية، مع ترشيح هشام أبو النصر وعلاء عبد المعطي لمنصب وزير التنمية المحلية، مضيفًا أن وزارة الصناعة ستنفصل بعد دمجها مع التجارة الخارجية، وأن هناك تغييرات محتملة في وزارة الصحة، بينما ستستمر وزارات التعليم والخارجية بنفس القيادات الحالية.

وأضاف أنه سيتم عودة وزارة الدولة للإعلام وجرى ترشيح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أو المهندس خالد عبد العزيز هو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح أن الحكومة ستشكل مجموعة اقتصادية جديدة برئاسة نائب لرئيس الوزراء لوضع سياسات وخطة اقتصادية جديدة، بما في ذلك الاستعانة بالخبراء، على أن تعمل جميع أجهزة الدولة معها لتحقيق أهدافها.

ولفت "الجلاد" إلى أن وزير التموين ووزير التعليم العالي مرشحان للتغيير.

وشدد على أن هناك وزارات سيادية في الحكومة الحق الأصيل لتعيين وزرائها لرئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم ينفذ البرنامج الذي يضعه ويعلنه لذا هو مرشح بقوة للبقاء.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد مداخلته قائلاً: "السؤال الآن هل سنستطيع محاسبة الحكومة الجديدة على برنامجها، أم سنعتبرها مرحلة استثنائية؟"، مؤكدًا أن هذه المعلومات كلها تكهنات مبنية على رصده للأسماء المرشحة للتعديل الوزاري.



اقرأ أيضًا:

السيسي: نرفض الاعتراف بمحاولات استقلال أي جزء من الصومال



السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة والد الفنانة علا رشدي



