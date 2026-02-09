قدّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح العملية للطلاب لمساعدتهم على التركيز المستمر وتحقيق التفوق الدراسي، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2026,

وأكد "شوقي" على أن التنظيم والانضباط هما مفتاح النجاح، سواء للطلاب المتفوقين أو الذين حصلوا على درجات متواضعة في الفصل الدراسي الأول.

وشدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ وعدم تغييرها باستمرار، موضحًا أن الالتزام بأوقات مبكرة يساهم بشكل مباشر في زيادة التركيز والطاقة خلال اليوم الدراسي، كما نصح بالحد قدر الإمكان من أوقات استخدام الهاتف المحمول والإنترنت، لتجنب التشتت وضياع وقت المذاكرة.

وأشار إلى أهمية التخطيط الجيد للمذاكرة والالتزام بمراجعة الدروس أولًا بأول، وعدم تأجيلها حتى اللحظات الأخيرة قبل الامتحانات، مع التدرج في زيادة ساعات المذاكرة بشكل يومي لتعزيز القدرة على التحصيل تدريجيًا.

وأكد الخبير التربوي أن الطلاب ينبغي عليهم الحرص على فهم المعلومات أثناء الدرس في الفصل الدراسي، ما يقلل من عبء المذاكرة في المنزل ويجعل عملية التحصيل أكثر فاعلية.

حث الطلاب على تحليل الأخطاء التي وقعوا فيها في الفصل الدراسي الأول وتجنبها، مثل تأجيل المذاكرة أو الاعتماد على مصادر غير كفء، لضمان تحسين النتائج في الفصل الثاني.

وبالنسبة للطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، شدد على ضرورة الاستمرار بنفس أساليب المذاكرة والمصادر والمعلمين لضمان الحفاظ على مستوى التحصيل.

أما الطلاب ذوي الدرجات المتواضعة، فعليهم البحث عن أسباب الأداء والعمل على علاجها، سواء كانت ناجمة عن ضعف التنظيم أو اختيار أوقات أو أماكن غير مناسبة للمذاكرة.

كما نصح "شوقي" بعدم لوم الطالب أو مقارنته بغيره بسبب نتائج الفصل الدراسي الأول، لتفادي الإحباط وفقدان الحافز، داعياً إلى استخدام أساليب التشجيع والتحفيز بدل العقاب أو التوبيخ، مع تجنب التعبير أمام الطالب عن صعوبات المناهج أو الضغوط التقييمية حتى لا يؤثر ذلك على نفسيته.

