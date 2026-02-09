إعلان

خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب في أول أيام الترم الثاني للحفاظ على التركيز

كتب : أحمد الجندي

04:00 ص 09/02/2026

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح العملية للطلاب لمساعدتهم على التركيز المستمر وتحقيق التفوق الدراسي، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2026,

وأكد "شوقي" على أن التنظيم والانضباط هما مفتاح النجاح، سواء للطلاب المتفوقين أو الذين حصلوا على درجات متواضعة في الفصل الدراسي الأول.

وشدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ وعدم تغييرها باستمرار، موضحًا أن الالتزام بأوقات مبكرة يساهم بشكل مباشر في زيادة التركيز والطاقة خلال اليوم الدراسي، كما نصح بالحد قدر الإمكان من أوقات استخدام الهاتف المحمول والإنترنت، لتجنب التشتت وضياع وقت المذاكرة.

وأشار إلى أهمية التخطيط الجيد للمذاكرة والالتزام بمراجعة الدروس أولًا بأول، وعدم تأجيلها حتى اللحظات الأخيرة قبل الامتحانات، مع التدرج في زيادة ساعات المذاكرة بشكل يومي لتعزيز القدرة على التحصيل تدريجيًا.

وأكد الخبير التربوي أن الطلاب ينبغي عليهم الحرص على فهم المعلومات أثناء الدرس في الفصل الدراسي، ما يقلل من عبء المذاكرة في المنزل ويجعل عملية التحصيل أكثر فاعلية.

حث الطلاب على تحليل الأخطاء التي وقعوا فيها في الفصل الدراسي الأول وتجنبها، مثل تأجيل المذاكرة أو الاعتماد على مصادر غير كفء، لضمان تحسين النتائج في الفصل الثاني.

وبالنسبة للطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، شدد على ضرورة الاستمرار بنفس أساليب المذاكرة والمصادر والمعلمين لضمان الحفاظ على مستوى التحصيل.

أما الطلاب ذوي الدرجات المتواضعة، فعليهم البحث عن أسباب الأداء والعمل على علاجها، سواء كانت ناجمة عن ضعف التنظيم أو اختيار أوقات أو أماكن غير مناسبة للمذاكرة.

كما نصح "شوقي" بعدم لوم الطالب أو مقارنته بغيره بسبب نتائج الفصل الدراسي الأول، لتفادي الإحباط وفقدان الحافز، داعياً إلى استخدام أساليب التشجيع والتحفيز بدل العقاب أو التوبيخ، مع تجنب التعبير أمام الطالب عن صعوبات المناهج أو الضغوط التقييمية حتى لا يؤثر ذلك على نفسيته.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تطلق حملة نحو بيئة إيجابية للتعلم بالتعاون مع اليونيسف

بحضور 4 وزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بحضور الفريق كامل الوزير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور تامر شوقي الفصل الدراسي الثاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء

المدير الرياضي لإنبي: كهربا قيمة كبيرة ونحتاج مشاركته قريباً
رياضة محلية

المدير الرياضي لإنبي: كهربا قيمة كبيرة ونحتاج مشاركته قريباً
بإطلالة أنيقة.. أسماء سليمان تتألق في أحدث ظهور
الموضة

بإطلالة أنيقة.. أسماء سليمان تتألق في أحدث ظهور
رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل بيبو بطولة "كزبرة"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل بيبو بطولة "كزبرة"
"بصي اللبس اللي لابساه".. فيديو لفتاة تزعم تعرضها للتحرش داخل أتوبيس نقل
حوادث وقضايا

"بصي اللبس اللي لابساه".. فيديو لفتاة تزعم تعرضها للتحرش داخل أتوبيس نقل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026