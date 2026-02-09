إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

كتب- محمد عبدالناصر:

06:00 ص 09/02/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد خلال الساعات المقبلة، استمرارًا في الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تسجل العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى نحو 28 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إضافة إلى مدن القناة وسيناء.

كما تتوقع الأرصاد الجوية وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الجهات المعنية قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، واتباع الإرشادات اللازمة خاصة على الطرق السريعة.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

