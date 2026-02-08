إعلان

"طبنجة وحشيش".. ننشر أمر إحالة شاكر محظور وصديقه في قضية السلاح والمخدرات

كتب- أحمد عادل:

07:58 م 08/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شاكر محظور
  • عرض 8 صورة
    البلوجر شاكر
  • عرض 8 صورة
    شاكر محظور (1)
  • عرض 8 صورة
    شاكر محظور (2)
  • عرض 8 صورة
    شاكر محظور (3)
  • عرض 8 صورة
    شاكر محظور (4)
  • عرض 8 صورة
    شاكر محظور (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحالت النيابة العامة التيك توكر الشهير بـ"شاكر محظور" وصديقه إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المتهمين فيها بتعاطي مواد مخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، اتهمت النيابة كلا من محمد شاكر محمد، الشهير بـ"شاكر محظور"، 30 عامًا، بلوجر، ومقيم بدائرة قسم التجمع الأول، ومحمد هشام ربيع، 31 عامًا، مدير أعمال، ومقيم بمحافظة المنوفية وله محل إقامة بالقاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع “الأمفيتامين” بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع "الحشيش" بذات القصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا سلاحًا ناريًا مسدسًا وذخائر
"طلقات نارية عيار 9 مم" مما يُستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام، وذلك دون ترخيص.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهما الجنايات المعاقب عليها بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والمواد الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاكر محظور حيازة سلاح حيازة ذخيرة تهمة التعاطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أميرة صابر: مصر تحتاج بنكًا وطنيًا للأنسجة.. وحالات حروق 75% نجت بفضل الجلد
أخبار مصر

أميرة صابر: مصر تحتاج بنكًا وطنيًا للأنسجة.. وحالات حروق 75% نجت بفضل الجلد
أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
سفر وسياحة

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟