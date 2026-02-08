أحالت النيابة العامة التيك توكر الشهير بـ"شاكر محظور" وصديقه إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المتهمين فيها بتعاطي مواد مخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، اتهمت النيابة كلا من محمد شاكر محمد، الشهير بـ"شاكر محظور"، 30 عامًا، بلوجر، ومقيم بدائرة قسم التجمع الأول، ومحمد هشام ربيع، 31 عامًا، مدير أعمال، ومقيم بمحافظة المنوفية وله محل إقامة بالقاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع “الأمفيتامين” بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع "الحشيش" بذات القصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا سلاحًا ناريًا مسدسًا وذخائر

"طلقات نارية عيار 9 مم" مما يُستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام، وذلك دون ترخيص.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهما الجنايات المعاقب عليها بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والمواد الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص.