جريمة غدر وحريق هائل.. ليلة صعبة على سكان فيصل







ليلة صعبة عاشها سكان فيصل غرب الجيزة، بدأت بجريمة قتل خلال جلسة صلح وانتهت بحريق مروع بـ "فرشة" لبيع البنزين.

البداية بجلسة صلح حاول فيها صاحب مكتب لتأجير السيارات إنهاء خلاف بين أحد أقاربه وعامل بمطعم أسماك معروف انتهت بمقتله غدرا طعنا بسلاح أبيض.

ووسط كر وفر واستنجاد الأهالي بالشرطة كانت المنطقة على موعد مع إثارة من نوع آخر.

فجأة ودون مقدمات، اشتعلت النيران بـ"فرشة لبيع البنزين" بشارع كعبيش وحالت سرعة تحرك الأهالي دون وقوع كارثة.