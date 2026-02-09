فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل مالك معرض سيارات بالعمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

لجأ رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، لفحص كاميرات المراقبة وسماع شهود العيان، لكشف ملابسات مقتل شاب في ظروف غامضة.

من جانبها قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، مباشرة انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين إلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شابا يدعى "ح"، مالك معرض لتأجير السيارات، تعرض لاعتداء ما أدى إلى مقتله.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

