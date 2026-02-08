إعلان

ركنة سيارة تتحول لمشاجرة بين جيران بالمرج

كتب- علاء عمران:

05:35 م 08/02/2026
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول (شقيقان) وطرف ثان (أحد الأشخاص ونجلي شقيقه)، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات جيرة حول محل عطارة ملاصق لمنزل الطرف الأول، حيث قام الطرف الثاني بإيقاف سيارته أمام منزل الطرف الأول.

وأوضحت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بالسب والشتم لإجباره على غلق المحل، فيما قام الطرف الثاني بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.
تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة حول الجيرة وركنة السيارات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة خلافات جيرة ركن السيارة

