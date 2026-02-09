إعلان

برلمانية تطالب باستمرار عربات السيدات بمترو الأنفاق حتى نهاية التشغيل

كتب- عمرو صالح:

05:00 ص 09/02/2026

النائبة مروة حسين بوريص

طالبت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، بضرورة استمرار تخصيص عربات مترو الأنفاق للسيدات حتى نهاية مواعيد التشغيل، وعدم قصرها على ما قبل الساعة التاسعة مساءً فقط، حفاظًا على سلامة وأمان النساء.

وأكدت "بوريص"، أن السماح بدخول الرجال إلى عربات السيدات بعد الساعة التاسعة مساءً يعرّض النساء، خاصة العائدات إلى منازلهن في أوقات متأخرة، لحالات تكدس ومزاحمة شديدة.

وتساءلت النائبة عن منطق حصر الاهتمام بسلامة السيدات في توقيت زمني محدد، قائلة إن «سلامة النساء لا يجب أن تكون مرتبطة بساعة معينة»، مشددة على أن المترو مسؤول عن حماية الركاب، وبخاصة السيدات، طوال ساعات التشغيل دون تمييز.

وأوضحت بوريص أن تخصيص عربات للسيدات جاء في الأساس لمواجهة ظواهر التحرش والمضايقات وضمان بيئة آمنة، مؤكدة أن إلغاء هذا التخصيص في ساعات المساء المتأخرة يُفرغ القرار من مضمونه، خاصة أن هذه الفترات تُعد من أكثر الأوقات احتياجًا لتشديد إجراءات الحماية.

وطالبت عضو مجلس النواب الهيئة القومية للأنفاق بإعادة النظر في هذا الإجراء، واتخاذ قرارات واضحة تضمن بقاء عربات السيدات مخصصة لهن حتى آخر رحلة مترو، إلى جانب تفعيل الرقابة داخل العربات والمحطات، والتدخل الفوري لمنع أي تجاوزات.

