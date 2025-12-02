بعد تداول فيديو.. ضبط 3 أشخاص لسرقتهم دراجة نارية في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن مقطع فيديو ادعاء تضرر القائم بالنشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجة النارية الخاصة بشقيقه في سوهاج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، تبلغ قسم شرطة ثان سوهاج من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – باكتشافه سرقة دراجته النارية أثناء تركها أمام العقار سكنه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرتي قسم شرطة أول وثان سوهاج، وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز"